Calcio, Soccer Borghetto. I biancorossi tornano a -2 dalla vetta, ma perdono Piazza per la rottura dell'ulna

Baia Alassio - Soccer Borghetto di fatto non era un vero e proprio derby, ma comunque un passaggio importante sia per le squadre di Fabio Ghigliazza che di Davide Brignoli.

Le vespe cercavano continuità dopo il colpo in casa della Golfodianese, mentre per i biancorossi si profilava il ritorno in campo dopo la sosta.

Al netto della vittoria per 3-1 a favore dei borghettini, il successo del Soccer ha avuto un peso specifico non da poco, soprattutto dopo l'infortunio occorso a Federico Piazza.

Il centrocampista, perno fondamentale all'interno della mediana, ha infatti riportato la frattura dell'ulna, un infortunio grave che si unisce alle indisponibilità di Serra e Viola.

Fondamentale, è stato l'inserimento di Pastorino, avvenuto pochi giorni fa, e subito a segno al "Ferrando", resterà da valutare se a dicembre vi saranno ulteriori operazioni, complice una coperta che potrebbe non essere più particolarmente lunga.