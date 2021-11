Anche l'under 13 del Sanremo Rugby ha partecipato al concentramento di Savona

Impegno in quel di Savona nel fine settimana per la Under 13 del Sanremo Rugby.

I biancazzurri, accompagnati dagli allenatori Edmondo Correddu e William Verdese, si sono confrontati al campo ‘Fontanassa’ con altre quattro prestigiose realtà rugbistiche liguri: il Savona Rugby, l’Imperia Rugby, i Reds Imperia e la Superba Genova.

La giornata è stata utile non solo per far vivere il campo ai ragazzi, ma anche per un costante e proficuo confronto tra le società nell’ottica della crescita comune del movimento rugbistico ligure.

“Un bell’inizio di stagione, siamo tornati a giocare a Savona dopo un anno e mezzo di assenza - dichiarano dalla società biancazzurra - siamo felici di far nuovamente assaporare a ragazzi e genitori il nostro amato sport, l’aria del rugby fa sempre bene, specie dopo uno stop così lungo”.