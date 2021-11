Savona Half Marathon. L'entusiasmo di Roberto Pizzorno: "Coni orgoglioso della manifestazione"

Anche il Coni a fianco della corsa dei Papi, la Savona Half Marathon in programma per le strade della città della Torretta, con sconfinamento nel comune di Vado Ligure domenica prossima. Dopo lo stop di un anno dovuto alla pandemia, ecco arrivare la sesta edizione della ormai classica manifestazione podistica organizzata dalla Associazione Chicchi di riso in collaborazione con la Podistica Savonese. Così il delegato del Coni Point Savona, Roberto Pizzorno: "Siamo orgogliosi, come Coni, di questa manifestazione che va a chiudere l’anno della ripartenza. Il Meeting Ottolia, altro importante avvenimento di Savona sportiva, aveva aperto la stagione della ripartenza, la Savona Half Marathon la chiusura".

Continua Pizzorno: "Come Coni siamo felici di collaborare e patrocinare un evento che è suddiviso in tre fasi, la mezza Maratona, con grandi personaggi di questa specialità, la Ten 10 Km e la Family Run, dove genitori e figli potranno correre insieme divertendosi. In qualità di delegato del Coni Point Savona invito le famiglia a partecipare all’evento. Sarà un momento di svago e di socializzazione per tutti ".