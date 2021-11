Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: alle 20:00 il ritorno degli ottavi. Equilibrio tra Carcarese e Savona, Andora e Speranza obbligate al colpo esterno

Si conosceranno questa sera i nomi delle otto squadre che si qualificheranno ai quarti di finale di Coppa Liguria.

Matematica alla mano, questa sera ci saranno almeno due formazioni savonesi che accederanno al prossimo turno, nella speranza che... lo "Speranza" riesca a centrare il colpo in casa della Campese.

Tornando nei lidi provinciali, parte da una posizione di forte vantaggio il Pontelungo, dopo il 2-0 maturato due settimane fa al "Marco Polo" di Andora. Alla squadra di mister Delfino sarà necessario vincere con almeno due gol di scarto per riequilibrare i conti, o 3 per passare il turno nei minuti regolamentari.

Si parte da una situazione di perfetto equilibrio, invece, al "Corrent" nel big match tra Carcarese e Savona, chi prevarrà nei 90 minuti staccherà il pass per i quarti di finale.

In tutti gli incontri, al via alle 20:00, nel caso il punteggio del doppio confronto dovesse terminare in parità, verranno disputati tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Livescore su Svsport.it.