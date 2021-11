Calciomercato. San Filippo Neri. Per l'attacco c'è Abu Rgiga, mister Rattalino è pronto a ritrovare Loren Velaj

Una doppia operazione è pronta per essere ultimata per la San Filippo Neri.

In attacco è infatti pronto a rivestire i colori gialloblu Ibrahim Abu Rgiga, attaccante classe 1993 in rientro in Italia dopo un'esperienza lavorativa in Portogallo.

Per la difesa, invece, il profilo prescelto è quello di Loren Velaj, ex Soccer Borghetto, pronto a tornare al lavoro con mister Rattalino dopo il percorso comune nella Juniores dell'Albenga.

Ulteriori operazioni potrebbero concretizzarsi alla riapertura delle liste, rispettando i ferrei limiti del budget.