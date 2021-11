Giudice Sportivo, Serie D: le sanzioni nel girone A. Due turni ad Ansaldi, uno a Bane, Placido, Bossi e Tassi

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 20/11/2021

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

ADORNI LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRAUDO FEDERICO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GARE DEL 21/11/2021

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CIANFLONE ANDREA (ASTI)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FLORIS ROBERTO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ANSALDI FILIPPO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BANE ABDOUL HATE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

PLACIDO MATTIA (LIGORNA 1922)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BOSSI EMANUELE (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

TASSI LORENZO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR

PLACIDO MATTIA (LIGORNA 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D ORAZIO ANDREA (CITTA DI VARESE)

TODISCO FRANCESCO (HSL DERTHONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

PICONE GIUSEPPE (ASTI)

TADDEI MAX (ASTI)

PREMOLI GABRIELE (CITTA DI VARESE)

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

BRONDI FILIPPO MARIA (VADO)

NICOLETTI LEONARDO (VADO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERNARDI MANUEL (BORGOSESIA CALCIO)

FARINELLI NICOLA (BORGOSESIA CALCIO)

IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

DI RENZO LUCA (CITTA DI VARESE)

DOTTO LORENZO (LAVAGNESE 1919)

BOTTA STEFANO (LIGORNA 1922)

BERGAMELLI DARIO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

BORTOLETTI MIRKO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

TENTONI TOMMASO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

AITA GABRIELE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEZZIARDI FRANCESCO (ASTI)

VERNOCCHI ALESSANDRO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

MULLICI ARDIT (CASALE A.S.D.)

PEREZ MORENO GUILLERMO (CASALE A.S.D.)

PIRACCINI LUCA (CITTA DI VARESE)

PENNATI STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CANOVI CRISTIAN (LAVAGNESE 1919)

LAARIBI MOHAMED (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

DE CERCHIO ALESSIO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

OLIVETO NICOLAS (R G TICINO)