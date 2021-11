Serie D. Il presidente del Novara dopo la rottura con il ds Di Bari: «Sembrerà strano che il bene del club passi dall'allontanamento di chi ha fatto bene, eppure è così»

Il presidente a cui si deve la rinascita del Novara, Massimo Ferranti, ha parlato in mattinata direttamente ai tifosi azzurri dopo la notizia della separazione dal direttore sportivo Giuseppe Di Bari (leggi QUI), confermata dalla stesso numero uno del club attualmente in vetta alla classifica del girone A di serie D.

«Buongiorno a tutti, sono Massimo Ferranti, il presidente del Novara FC - ha scritto il massimo dirigente azzurro sul "muro" del seguitissimo forzanovara.net - Sono qui tra voi oggi per due motivi: per chiedere la vostra fiducia e soprattutto per chiedervi di non creare un clima di incertezza che potrebbe coinvolgere i giocatori causando un danno davvero grande. Non posso raccontare nei dettagli il motivo della rottura con Beppe, dichiarazioni unilaterali sarebbero scorrette nei suoi confronti. Beppe ha fatto un discreto lavoro in tempi brevi e di questo lo ringraziamo tutti».



«Sembrerà strano che il bene del Novara passi attraverso l’allontanamento di chi ha fatto bene, eppure è così - prosegue Ferranti - La decisione che ho preso è stata molto sofferta ma è l’unica che potessi prendere per preservare il mio coinvolgimento nel progetto Novara FC. Abbiate fiducia in me e soprattutto non insinuate dubbi nei ragazzi che in questo momento hanno bisogno di tutto il nostro supporto per preservare l’ottima posizione in vetta alla classifica. Un abbraccio a tutti».