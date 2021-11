Pallanuoto. Rari sul velluto contro il Posillipo, i biancorossi vincono 14-5

Tre reti per Campopiano

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il C.N. Posillipo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per l’8^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022. 14 a 5 è stato il risultato finale della partita in favore dei biancorossi padroni di casa che hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine. Da segnalare nelle fila biancorosse l’assenza del centroboa Lorenzo Bruni infortunato.

L’attaccante savonese, Matteo Iocchi Gratta, commenta così la partita: “Per noi è stato l’inizio di un nuovo percorso che abbiamo cominciato a Roma con la Lazio e che ci porterà ad aprile e poi ai Play Off. Stiamo tornando a fare il nostro pressing che ci ha contraddistinto nella passata stagione. Complimenti a Fondelli per questo buon momento ed auguri a Bruni che si riprenda presto dall’infortunio che lo ha colpito”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 9^ giornata del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 27 novembre nella piscina “Scuderi” a Catania con il Nuoto Catania. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 14,00.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 14 – 5

Parziali (4 – 2) (5 – 3) (3 – 0) (2 – 0)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic, Molina Rios 2, Rizzo 1 (su rigore), Caldieri, Giovanetti, Campopiano 3 (di cui 1 su rigore), Fondelli 3 (di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta 4, Maricone, Da Rold

Allenatore Alberto Angelini.

C.N. POSILLIPO: Lindstrom, Iodice, Briganti, Aiello, Picca 1, Lanfranco M. 1, Tkac 1, Lanfranco J., Calì, Scalzone, Radonjic 2, Saccoia, Spinelli.

Allenatore Roberto Brancaccio.

Arbitri: Giovanni Lo Dico di Capaci (Palermo) e Raffaele Colombo di Como.

Delegato Fin : Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 10 / 16 + 3 rigori realizzati.

C.N. POSILLIPO: 3 / 17 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori : 100.

Usciti per 3 falli : Iodice (Posillipo) nel 2° tempo; Rocchi (Savona) nel 3° tempo; Lanfranco M. (Posillipo) nel 4° tempo; Fondelli, Molina e Vuskovic (Savona) nel 4° tempo.

A 4’46 dalla fine del 3° tempo Massaro (Savona) ha parato un rigore a Radonjic (Posillipo).