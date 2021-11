Super Green Pass. In zona arancione divieto di accesso per i non vaccinati in piscine e palestre

Sono novità solo parziali quelle che riguardano il mondo dello sport dopo l'introduzione del "Super Green Pass", il certificato verde rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite dal Covid19.

Per accedera alle palestre e alle piscine,basterà infatti il canonico Green Pass (ora richiesto anche per gli spogliatoi), ottenuto anche con un tampone negativo.

Ciò per i non vaccinati varrà solo in zona bianca o gialla, in caso di passaggio in zona arancione, invece, scatterà il divieto di accesso alla struttura sportiva.