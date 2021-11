Calcio, Albenga. il CT Giannichedda concova i gemelli Graziani nella Rappresentativa di Serie D

Sono ore di grande soddisfazione sia per l'Albenga che per il Taggia dopo la convocazione arrivata dalla Rappresentativa Area Nord di Serie D Under 18, guidata da Giuliano Giannichedda.

Se il Taggia festeggia la chiamata di Mattia Agnese, l'Albenga brinda addirittura due volte per i fratelli Thomas e Gabriel Graziani.

I tre giocatori ponentini dovranno raggiungere il Centro Sportivo di Montichiari, "Montichiarelli", il prossimo primo di dicembre dove alle 14:45 sarà disputato un match amichevole a ranghi contrapposti.