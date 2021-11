Calcio, Savona. Marinelli replica subito alla Cairese: "Se troveremo un accordo sarà alle condizioni del Savona. Non si minaccia un giocatore di rimanere fermo!"

Non si è fatta attendere la replica di Simone Marinelli, presidente del Savona, dopo la presa di posizione della Cairese sul caso Grandoni.

La disponibilità al confronto con i valbormidesi c'è, seppur i toni siano particolarmente decisi:

"Sono molto sorpreso dalle dichiarazioni della Cairese, non rappresenta la mia visione di fare calcio.

Forse dimenticano il favore che abbiamo fatto con Tona, pur di non tarpare le ali al ragazzo.

Trovo francamente poco opportuno minacciare di porre un giocatore fuori rosa per forzare la mano, ancor più se la prima richiesta, per un ragazzo con il "108", è di diecimila euro per il prestito.

Mi auguro che nell'incontro si trovi una soluzione, altrimenti sarà interessante capire il parere della Federazione su una situazione di questo tipo”.