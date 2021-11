Volley femminile: Andora forza 3 su Carcare, gli scatti di Bruno Oliveri

Le ragazze biancorosse cedono l'intera posta alle navigate ragazze andoresi. Le giovani carcaresi fin qui avevano incontrato formazioni giovani come loro e trovarsi al cospetto di una formazione più matura ha sicuramente creato una sudditanza che ha influito sul risultato finale. Solo a sprazzi sono riuscite a mettere in mostra il loro gioco veloce che fin qui le aveva contraddistinte e quando lo hanno fatto sono anche riuscite a mettere in difficoltà le avversarie. Il primo set è abbastanza altalenante, subito in fuga le padrone di casa, con le valligiane che comunque ricuciono fino a raggiungere il pari a metà set per poi cedere nel finale 25 a 20. Fazio non è certo contento dell'atteggiamento delle ragazze e provvede a diversi cambi, che comunque non danno i risultati sperati 25 a 15 sempre per le esperte padrone di casa. Il terzo set è stato il più combattuto anche se alcune ragazze carcaresi hanno dimostrato di non essere proprio in serata ma le sostitute si sono fatte valere e hanno tenuto il punteggio in bilico fino alla fine, nonostante alcune decisioni arbitrali non proprio favorevoli, 25 a 22. Musi lunghi a fine partita fra le biancorosse che sapranno sicuramente riscattarsi e fare tesoro di questa esperienza negativa. Sabato prossimo arriverà a Carcare la capolista e quindi giusto il tempo di leccarsi le ferite e poi di nuovo sul parquet con la grinta e determinazione di sempre.