Il "pirata" torna al timone.

Luciano De Paola, ex tecnico del Savona, uno dei più amati degli ultimi anni, è stato scelto per puntare all'ennesima risalita in cambionato.

L'allenatore calabrese è sceso in campo in soccorso del Lecco, pericolosamente sceso a ridosso della zona playout

Il primo impegno, domani alle 17:30 vedrà contrapposti i lombardi alla corazzata Sudtirol, ancora imbattuti e con 11 vittorie e quattro pareggi a loro favore.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky.