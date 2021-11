Rugby. A riposo la Serie A, il Savona sarà ospite dell'Amatori Genova

Per quest’ultimo fine settimana di novembre è previsto un turno di pausa per la Serie A. CUS Genova e Pro Recco pertanto ritorneranno di nuovo in campo la domenica successiva. Intanto proseguono, almeno in parte, le attività giovanili e, per quanto riguarda il Campionato di Serie C, il match clou della giornata fra Amatori Genova e Savona si svolgerà sul campo Sergio Comollo di Novi Ligure, Zona G3. Questo girone territoriale si svolge con solo gare di andata, ed alla fine dello stesso s’incontreranno la prima squadra classificata e la seconda con partite di andata e ritorno per assegnare il primo ed il secondo posto definitivo. Le restanti squadre s’incontreranno con sole gare di andata per stabilire la classifica finale. In seguito, sarà comunicato il programma della II Fase.

SERIE C GIR.LIGURE/QUALIF. (V GIORNATA) domenica 14,30

Amatori Genova – Savona (campo Sergio Comollo G3/Novi Ligure arb. Grondona)

Province dell’Ovest – R.C. Spezia (campo Marco Calcagno/Cogoleto arb. Zaami)

Union Riviera in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 13, Amatori Genova 10, Union Riviera (*) 5, Province dell’Ovest 4, R.C. Spezia (*) punti 1.

(*) = recupero RC Spezia – UR Riviera in programma il 5/12





UNDER 19 GIR.LIGURE/QUALIF. (III GIORNATA DI RITORNO) domenica ore 11,30

Pro Recco – CUS Genova (campo Marchesani di Calvari arb. Anselmi)

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 6, CUS Genova(*) 4, Pro Recco(*) 0.

(*) = gare in meno





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIF. (VI GIORNATA) domenica

CUS Genova – R.C. Spezia (10,30 stadio Carlini/Bollesan di Genova arb. Borgo)

Pro Recco – Union Riviera (14,00 campo Marchesani di Calvari arb. Biagioni)

Amatori Genova – Savona (10,00 campo Marco Calcagno/Cogoleto arb. Cassinelli

Province dell’Ovest in pausa.

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 21, Savona (*) 16, Amatori Genova (**) 14, CUS Genova (**) 2, Union Riviera (**) e Pro Recco (***) 0, RC Spezia (***) - 4.

(*) = gare in meno







UNDER 15 (VI GIORNATA) sabato ore 15,00

“Triangolare” Amatori Genova, RC Spezia e Province dell’Ovest (campo Marco Calcagno/Cogoleto arb. Balducci ed Olivieri)

Savona – Union Riviera (campo Fontanassa/SV arb. Kamili)





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA sabato

UNDER 7 (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Campo Marco Calcagno di Cogoleto ore 9,15 con CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pol. CAP & S., Superba Genova

UNDER 9/11 (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Campo Marco Calcagno di Cogoleto ore 10,45 con CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pol. CAP & S e Superba Genova.

UNDER 7/9/11 (org. Sanremo Rugby)

Campo Pian di Poma a Sanremo ore 14,30 con Sanremo, Reds, Imperia, CUS Genova





COPPA ITALIA FEMMINILE

Domenica dalle ore 14,00 presso lo stadio Carlini/Bollesan si svolgerà la terza tappa (org. CUS Genova) con in gara le atlete di CUS Genova, CFFS Vespe Cogoleto, CUS Piemonte Orientale e San Mauro (arb. Costa e Franchini)

ATTIVITA’ UNDER 15 E UNDER 17 FEMMINILE

Domenica dalle ore 11,00 presso lo Stadio Venegoni-Marazzini di Parabiago le atlete delle Società Pol. Salesiani Vallecrosia e Savona saranno presenti alla terza tappa organizzata dal CR Lombardia insieme alle atlete di Parabiago, Rovato, Cernusco, Centurioni, CUS Milano, Caimani, Orio, Biella, CUS Torino e Volvera.