LA gioia per i tre gol non manca, ma la maturità espressa nel post partita da parte di Nicolò Tobia è emersa ancora una volta.

Nonostante la carta d'identità reciti solo "2003" nell'anno di nascita, l'attaccante del Legino non si monta la testa dopo il 5-0 al Camporosso.

La strada per risalire in classifica è ancora lunga, motivo per cui non è sufficiente accontentarsi delle ultime due vittorie in campionato.