Calcio, Pietra Ligure. Pisano trae il massimo dalla trasferta di Ventimiglia: "Un passo indietro a livello di prestazione, ma l'impegno della squadra ci ha consegnato una grande vittoria" (VIDEO)

Non è stata una delle prestazioni qualitativamente più brillanti quella offerta oggi pomeriggio dal Pietra Ligure a Ventimiglia.

La squadra biancoceleste ha patito in maniera non indifferente la forza d'urto del Ventimiglia, soprattutto nei primi minuti.

Il 2-1 raccolto al "Morel" e i conseguenti tre punti in classifica, rappresentano però il premio per il grande impegno messo in campo dalla squadra di Mario Pisano, pronto a riconoscere i meriti dei propri ragazzi dopo il triplice fischio finale.