Calcio, Prima Categoria B. Il testa a testa tra Savona e Samp prosegue alle 11:00, in campo anche lo Speranza

Ultimo sabato di novembre e come ormai d'abitudine le squadre savonesi scenderanno in campo nelle loro trasferte genovese in piene mattinata.

E saranno prime ore del giorno particolarmente intense, dato che le due capolista, il Savona e la Sampierdarenese, scenderanno entrambe in campo tra pochi minuti.

La squadra di Balleri, reduce del passaggio ai quarti di finale ci Coppa Liguria grazie alla vittoria di Carcare, sarà protagonista sul campo della Pro Pontedecimo, mentre la Samp riceverà il San Cipriano.

In campo anche lo Speranza, con la missione di ottenere l'intera posta in palio di fronte al fanalino di coda Fegino.

Nel pomeriggio sarà la volta invece di Letimbro, Quiliano & Valleggia e Vadese.

Impegni interni per le squadre di Oliva e Ferraro, con Città di Cogoleto e Pra, osso duro infine per gli azzurrogranata di Saltarelli, in casa della Campese, terza forza del torneo.

