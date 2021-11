Calcio, Promozione. Il Soccer vuole altro fieno in cascina, pomeriggio importante per Ceriale e Legino

Sarà sempre il Soccer Borghetto a difendere l'orgoglio savonese o qualche altra squadra potrebbe presto far compagnia ai biancorossi nei primi posti della classifica?

L'ultima domenica ha dato segnali positivi finalmente per il Legino, pronto a superare in trasferta la capolista Serra Riccò (oggi sul campo della Praese). L'incontro delle 15:00 al Ruffinengo contro il Camporosso rappresenterà la cartina tornasole migliore per la squadra di Tobia.