Calcio, Promozione. Pokerissimo Legino: Camporosso al tappeto al "Ruffinengo"

LEGINO - CAMPOROSSO 5-0 (15'; 61'; 66' Tobia; 27'; 63' Anselmo)

90' Termina senza recupero la sfida: il Legino vince 5 a 0 contro il Camporosso

76' Ultimo cambio per il Legino: Galliano rileva Anselmo

67' Nel Legino entrano Saporito e Garzoglio per Mollo e Tobia; Scarfò per Cecchini negli ospiti

66' POKERISSIMO! Tobia da dentro l'area firma la personale tripletta

65' Anche due cambi per mister Tobia: escono Guarco e Kertalli, dentro Incorvaia e Giusto

64' Doppio cambio Camporosso: esce il portiere Farsoni per Galata, inoltre entra Siberie per Crisafulli

63' POKER!!! Tobia vola sulla fascia di sinistra, mette in mezzo per Anselmo che a porta vuota non sbaglia

61' TRIS LEGINO! Mollo pesca in area Tobia che stoppa perfettamente e a tu per tu non deve far altro che depositare in rete

58' Secondo cambio negli ospiti: Crudo rileva Demme

56' Ammonizione per il tecnico ospite per proteste

55' Camporosso propositivo in avanti, il cambio effettuato ha dato una piccola scossa

46' Subito un cambio per gli ospiti: fuori Casellato, dentro Luci

SECONDO TEMPO

Finisce qui la prima frazione: Legino, senza strafare, meritatamente in vantaggio contro un Camporosso in 10 dal 17' minuto

45' Saranno 2 i minuti di recupero

40' Ci prova con l'orgoglio il Camporosso, nessuna vera occasi da goal però fin qui

30' Grifo ci prova su punizione ma la palla finisce di poco a lato

27' RADDOPPIO LEGINO! Anselmo in profondità per Tobia che calcia a botta sicura trovando sulla sua strada Farsoni, sulla respinta Anselmo gonfia la rete a porta vuota

24' Ammonizione per Tobia, punizione dalla trequarti per gli ospiti

20’ Punizione da buona posizione per il Legino che però non viene sfruttata

17' CAMPOROSSO IN 10 UOMINI! Gomitata di Truisi su Mollo che Virgilio sanziona con il rosso diretto

15' VANTAGGIO LEGINO! Lancio millimetrico per Tobia che con lo stop salta secco l'avversario accentrandosi per poi battere un incolpevole Farsoni!

14' Prima conclusione del match ad opera dei padroni di casa: Del Nero mette a lato

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Legino per provare la continuità di risultati, Camporosso per tornare a far punti dopo 5 KO consecutivi. Sono queste le premesse che aprono la 12° giornata di Promozione per queste due squadre. Queste le formazioni ufficiali:

LEGINO: Illiante, Mollo, Kertalli, Balbi, Pollero, Schirru, Anselmo, Dorno, Guarco, Del Nero, Tobia

A disposizione: Maruca, Saporito, Crocetta, Zaccariello, Galliano, Incorvaia, Giusto, Garzoglio

Allenatore: Tobia.

CAMPOROSSO: Farsoni, Cecchini, Cordì, Truisi, Arena, Demme, Crisafulli, Casellato, Marafioti, Grifo, Piana

A disposizione: Galata, Monteleone, Iezzi, Luci, Crudo, Bacciarelli, Siberie, Scarfò, Madafferi

Allenatore: Luci.

Arbitro: Virgilio di Imperia