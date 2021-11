Calcio, Vado. Solari punta l'Imperia: "Sono un leone ferito, o li azzanniamo o ci azzannano loro"

Tanti ex da una parte e dall'altra, vicinanza territoriale e soprattutto tre punti in palio che in ottica graduatoria farebbero comodo a entrambi.

Ci sono tutti gli ingredienti per rendere intrigante il derby tra Imperia e Vado, seppur il tecnico rossoblu, Matteo Solari, si attende una partita più da sciabola che da fioretto.

"La metafora è chiara e semplice: affrontiamo un leone ferito, con tanti giocatori forti: o ci azzannano loro o li azzanniamo noi, non ci sono tante via di mezzo.

Che partita mi aspetto? Molto maschia, su un campo in erba naturale, dove fare nostre le seconde sarà determinante. Ci attende quindi un incontro per caratteristiche simile alla trasferta di Borgosesia o al match interno contro il Gozzano, dove attenzione e solidità svolgeranno un ruolo cruciale.

E' uno step importante a livello di maturità – conclude Solari – tranne Lazzaretti, Nicoletti e Lo Bosco avremo tutti a disposizione, starà a me mettere in campo la formazione più corretta possibile”.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, webcronaca e livescore su Svsport.it".