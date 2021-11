Serie D, il Vado passa al 'Ciccione": Aperi si procura e trasforma il rigore decisivo. Imperia ko 1-0

IMPERIA - VADO 0-1 (79 rig. Aperi)

90' + 5 il Vado espugna il 'Ciccione'. Per l'Imperia è il quarto k.o. di filae

90' assegnati 5 minuti di recupero

86' Cambio nel Vado: dentro Leonardo Di Salvatore, al posto del bomber Aperi

85' ammonito Brondi per proteste

84' punizione pericolosa in area ma la spizzata è ospite e la palla termine in corner. Dall' angolo incorna Cassata che mette alto

83' cambio tra ex nel Vado: esce Capra, entra De Bode

79' GOL DEL VADO! HA SEGNATO APERI DAL DISCHETTO! Trasformazione perfetta e spiazzato Bova

78' RIGORE PER IL VADO! Aperi soffia palla a Fabbri che stende l'attaccante e si prende il giallo.

75' primo cambio nel Vado: fuori Costantini e dentro Papi

73' buon cross di Demontis ma non trova attaccanti pronti all'appuntamento. Intanto l'Imperia cambia Cappelluzzo (nona presenza senza gol) con Cassata, ex della partita. Imperia ridisegnata con la linea Mara-Montanari-Petti (difesa a 3 e non a 4 come detto in precedenza); Fabbri e Carletti sulle ali. Coppola dietro a Foti e Cassata.

68' Per l'Imperia esce Di Lauri ed entra Mara. La difesa torna a 4.

65' primo giallo anche per il Vado: ammonito Anselmo e, per proteste, anche il tecnico Solari

63' BOVA SUGLI SCUDI! Aperi imbucato da Cattaneo trova l'opposizione del portiere imperiese; sulla ribattuta di Costantini ancora Bova respinge con i pugni

59' VADO VICINISSIMO AL VANTAGGIO! Lancio di Cattaneo per Aperi che brucia Montanari e Cappelluzzo ma, a tu per tu con Bova, mette fuori di poco

56' primo giallo del match: Kacellari finisce sul taccuino dell'arbitro e viene poi sostituito da Foti

53' OCCASIONE IMPERIA! Grande slalom di Coppola che apre per Cappelluzzo, il cross dell'attaccante trova Demontis a pochi passi dalla porta ma il colpo di testa è alto

50' azione discussa e fischio controverso dell'arbitro. Capra fa fallo su Carletti ma il direttore di gara non fischia immediatamente. L'azione prosegue e Olmi Zippilli interrompe (con Carletti ancora a terra) quando Aperi era lanciato a campo aperto

46' Riparte la sfida. Due cambi nell' Imperia: dentro il portiere Bova per l'infortunato Caruso (k.o. dopo lo scontro con Aperi) e Coppola per Minasso

SECONDO TEMPO

Un gol nelle ultime tre partite per entrambe le squadre che oggi stanno palesando tutte le loro difficoltà in attacco. Leggermente meglio gli ospiti che hanno avuto l'unica occasione dei primi 45 minuti con Aperi. Duelli vinti sempre dalle difese con Carletti da una parte e Cattaneo dall'altra, i migliori per formazione. Fin qua deludenti Cappelluzzo e Demontis da un lato e Capra tra i rossoblu.

45' + 4 - Duplice fischio e squadre negli spogliatoi sullo 0-0

45' l'arbitro concede 4 minuti di recupero. Piuttosto inspiegabili

41' PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! Aperi viene pescato in profondità, con un lancio dalla difesa, e anticipa Caruso con un bel pallonetto. La conclusione è debole e viene sventata dalla difesa. In uscita il portiere si scontra con l'attaccante e rimane a terra e, nella circostanza, Solari chiede timidamente il penalty

35' Vado in attacco. Cross dalla sinistra con la palla che 'balla' pericolosamente in area: prima Aperi manca l'appuntamento poi Capra viene chiuso. Risultato inchiodato sullo 0-0

30' si fa fatica a trovare una occasione. Attacchi completamente annullati dalle difese. Carletti copre molto bene su Capra. Anselmo e Tinti, invece, non hanno particolari apprensioni con gli avanti imperiesi

20' buona punizione dai 30 metri di Costantini che crossa ma, in qualche modo, la difesa imperiese recupera favorendo la presa di Caruso

16' si accende la partita: da corner per l'Imperia, Petti riceve una spinta in centro all'area. Per Olmi Zippilli si può proseguire

15' trascorso il primo quarto d'ora senza particolari emozioni. Sulla panchina dell'Imperia, data la squalifica di Ascoli, è Gianni Minori a guidare la squadra

11' ancora Brondi mette in area ma la sfera rimane tra Capra e Aperi, laddove staziona Petti che spazza di testa

10' azione manovrata del Vado con Brondi che va al cross. Caruso è sicuro e blocca

5' le squadre si studiano. L'Imperia propone un 3-5-2 con Montanari nella posizione di libero tra Petti e Carletti. Solari invece ha inserito Costantini dietro alla coppia Capra-Aperi

15:02 - Si parte!

PRIMO TEMPO

Imperia e Vado devono svoltare e i tre punti in palio oggi al 'Ciccione' sono preziosissimi per entrambe le squadra.

Anche gli allenatori decidono di cambiare molto. Mister Nicola Ascoli lancia il tandem Cappelluzzo-Minasso con Demontis, alle spalle. Finisce in panchina Fausto Coppola. Prima da titolare per Kacellari, ex delle giovanili rossoblu così come hanno trascorsi vadesi anche Fazio, Cassata e Bova.

Anche Mister Solari si affida al tandem Capra-Aperi, con l'ex Di Salvatore pronto a subentrare. Torna al centro del gioco Nicholas Costantini mentre siede in panchina il centrale Alessio De Bode.

IL TABELLINO

IMPERIA-VADO

Marcatori: 79' rig. Aperi (V)

IMPERIA - Caruso (46' Bova); Kacellari (57' Foti), Fabbri, Montanari, Carletti, Petti, Di Lauri (68' Mara), Giglio cap., Cappelluzzo (73' Cassata), Demontis, Minasso (46' Coppola). All. Minori (Ascoli squalificato)

VADO - Cirillo, Gandolfo, Anselmo, Cattaneo, Brero, Tinti, Capra cap. (83' De Bode), Brondi, Giuffrida, Costantini (75' Papi), Aperi (86' Di Salvatore). All.: Solari

Ammoniti: Kacellari, Fabbri (I); Anselmo, Solari, Brondi (V)