Tribe Jiu-Jitsu Imperia protagonista alla 'Milano Challenge': è trionfo di medaglie

Alla 'Milano Challenge', svoltasi sabato 27 novembre, l' Accademia Tribe JiuJitsu e ASD Infinity fa il pieno di medaglie.

Gli atleti dei maestri Niccolò De Paolo e William Aschero salgono per ben sei volte sul podio della rassegna meneghina che contava oltre 800 atleti.

Sara Arimondo è d'oro nelle 'Cinture Gialle cat. Adolescenti con GI'; così come è grande protagonista Dario Belmonte che conquista due argenti ( cinture viola categoria medio massimi master 1 no GI; cinture viola categoria assoluto no GI) e un bronzo (cinture viola categoria medio massimi master 1 con GI).

Argento per Giulia De Paolo, tra le più giovani delle 'Cinture Bianche cat. Pesi piuma adulti con GI'.

Stesso metallo per Ivo Vassallo nelle 'Cinture Bianche cat. Pesi medi master 3 con GI'. Da sottolineare anche l'ottima prova di Mirco Quaranta.

Nella palestra di via Gelsomini ad Imperia, i ragazzi della 'Tribe JiuJitsu' da ora metteranno nel mirino un importante obiettivo: l' Europeo BJJ che si terrà a Roma dal 14 al 20 febbraio 2022 dove parteciperanno i migliori atleti al mondo.

.