Calciomercato. Finisce l'esperienza di Davide Murabito al Ceriale: "Esempio di educazione e professionalità"

La nota biancoblu:

L’ ASD Ceriale Progetto Calcio comunica ufficialmente di aver concluso il rapporto con il calciatore Davide Murabito.

Si separano quindi le strade dopo due anni insieme.

Salutiamo con estrema stima e riconoscenza Bomber Murabito, ragazzo che ha sempre dimostrato grandissima educazione e professionalità. In questi mesi, con molta umiltà, ha lavorato sodo per riprendersi da un brutto infortunio ed è riuscito ad uscirne dando un grosso contributo alla crescita dei nostri ragazzi e dell’intera Prima Squadra. Non possiamo che augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera, sperando di vederlo presto festeggiare il traguardo dei 200 goal in carriera.