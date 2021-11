Il fronte offensivo del Ventimiglia si è ben contraddistinto in tutti questi mesi di campionato, ma per mister Luccisano è in arrivo una nuova freccia all'interno della faretra granata.

A completare l'attacco frontaliero ci sarà anche Mustafà El Khayari, ex esterno offensivo di Imperia, Fiuggi, Casale, Sestri Levante e Lavagnese.

Per El Khayari è un ritorno al Morel a distanza di quasi 10 anni