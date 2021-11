Golfo Dianese. Cambio della guardia al vertice, Moreno Pastor subentra a Denis Muca

Nel corso della serata, Moreno Pastor ha ringraziato Denis Muca per quanto fatto nel periodo della sua presidenza e ha sottolineato il desiderio di lavorare in armonia con i dirigenti, che saranno fondamentali nella realizzazione dei progetti futuri proposti dal direttivo. Il neo presidente ha anche rimarcato la necessità di reperire sponsor che rafforzino economicamente la società in ottica di un crescente sviluppo tecnico del settore giovanile e di un mantenimento di categoria della prima squadra.