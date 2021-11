Corricelle: la data da segnare per la settima edizione è l'8 di dicembre

Promossa dal Centro Atletica Celle Ligure con il contributo ed il patrocinio del Comune di Celle Ligure torna, dopo un anno di forzato “stop” la corsa su strada competitiva “CORRICELLE”, giunta alla sua 7° edizione, con percorso di 6 km (anello da 2 km da ripetersi tre volte).

Ritrovo a partire dalle ore 9.30 in prossimità del molo/pennello su Lungomare Crocetta, nel centro di Celle Ligure, Mercoledì 8 Dicembre.

Orario di partenza fissato per le ore 12 per l’evento principale, che sarà preceduto da una sessione riservata alle gare promozionali e giovanili meglio dettagliate qui di seguito:

10.30 – Gara promozionale e scolastica (percorsi ridotti rispettivamente di 600 e 1200 metri per le fasce d’età 6-10 anni e 12-13 anni).

11.10 – Gara sui 2 km (Cadetti/e) e sui 4 km (Allievi/e)

Quest’anno si è optato per non proporre la prova “non competitiva” aperta a tutti, come pure è stata annullata la passeggiata guidata nell’entroterra di Celle Ligure: eventi sicuramente suggestivi ma che sarebbero risultati molto complicati da gestire in modalità “Covid_19”.

Gli organizzatori della Corricelle peraltro stanno già pensando, se la situazione generale della pandemia andrà verso un deciso miglioramento, di tornare a proporre una “non competitiva” storica …la “PIGITELA BASSA”… che potrebbe essere riproposta nel periodo primaverile 2022 (nell’ambito degli eventi che celebreranno il 40° anniversario del Centro Atletica Celle Ligure).





L’evento è patrocinato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e valido anche per i calendari podistici regionali di UISP e CSI.





Le iscrizioni alle gare promozionali e giovanili, gratuite, debbono effettuarsi tramite mail a centroatleticacelleligure@gmail.com , mentre per la “competitiva” occorrerà effettuare tramite web la pre-iscrizione versando la quota di Euro 10,00.

Possibile anche l’iscrizione sul posto sino ad un’ora dalla partenza con applicazione di una maggiorazione di 5 euro sulla quota base.





Sponsor tecnico dell’evento il marchio LUANVI.

Main sponsor PAOLO CALCAGNO, Società Agricola di Celle Ligure, LA SASSELLESE, B&B IL ROSALE di Celle Ligure, AGENZIA BASSO Celle Ligure.

Collaborano alla organizzazione: Atletica Arcobaleno Savona, Associazione Volontari Protezione Civile “Tonino Mordeglia” Celle Ligure, Croce Rosa P.A. Cellese, Avis Celle Ligure, Sporting Club Celle Pesca Sportiva, Celle Varazze Volley, Modasport Celle Ligure e Gioielleria Il Corallo Celle Ligure.