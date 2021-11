Sport in TV: i migliori televisori per goderselo al massimo

Acquistare una nuova TV, oggi, significa scegliere prima di tutto l’utilizzo principale che vorrai farne e questo va ben oltre il semplice guardarla durante il giorno o la sera, durante la cena. Quando parliamo di utilizzo ci riferiamo a ciò che guardi maggiormente tra serie TV in streaming, notizie, film o il grande sport.

La TV ideale per il grande sport

Ebbene non tutti sanno che sul mercato esistono TV ideali proprio per seguire il tuo sport preferito perché, in base ad una serie di funzionalità e caratteristiche tecniche sono in grado di offrire un’esperienza totalmente immersiva.

Se dai uno sguardo allo shop di Yeppon, per esempio, troverai davvero di tutto per l'intrattenimento Audio e Video e, tra i tantissimi device e dispositivi ci sono anche numerosi televisori adatti proprio agli amanti dello sport.

I televisori di oggi, infatti, sono suddivisi in una serie di categorie tali per cui abbiamo modelli adatti a serie TV e cinema, quelli pensati per gli appassionati di gaming e si, anche quelli per i tifosi più accaniti.

Nello specifico una TV adatta a seguire i grandi match sportivi deve poter mostrare nitidamente azioni che si compiono a gran velocità e, pertanto, gli schermi saranno grandi e ad altissima risoluzione.

In particolare si caratterizzano per una frequenza di aggiornamento o valore Hertz molto elevato tale per cui la visione del movimento appare fluida e nitida e la frequenza di aggiornamento è così rapida da garantire esperienze di visione come se fossimo allo stadio.

Il televisore migliore per lo sport

Un televisore perfetto per seguire lo sport, quindi, avrà almeno 100Hz e dovrà essere ampio in modo tale da aver un miglior angolo di visione e una maggiore nitidezza sulle azioni di gioco. Ovviamente oggi il grande sport è distribuito da piattaforme streaming alle quali si accede via web e, pertanto, avere una connessione ad Internet è il plus aggiuntivo che ti permetterà di seguire sempre la tua squadra del cuore.

Diverso è il discorso per le TV da serie TV e cinema, per le quali ti occorrono sistemi operativi smart molto veloci, capaci di collegarsi al Wi-Fi di casa e passare velocemente attraverso tutte le maggiori piattaforme di streaming.

L’ideale sarebbe optare per i TV 4K per ottenere nitidezza e qualità dell’immagine. Queste TV sono anch’esse adatte a seguire lo sport, soprattutto se in casa sei l'unico tifoso e convivi con chi ama guardare programmi di intrattenimento, film e serie TV.

Altri televisori versatili e adatti a tutto l’intrattenimento

Idem per chi ama anche giocare con la propria consolle preferita. In questo caso ci vorrà un televisore 4K HDR, meglio se di grandi dimensioni e con tempi di risposta ad elevata latenza. Questo valore indica il tempo necessario allo schermo per visualizzare il comando di gioco che impartisci dal controller quando premi sui tasti. Secondo Yeppon ti serviranno tempi di risposta eccellenti, alte risoluzioni e schermi medio grandi, che si rivelano perfetti anche per seguire i tuoi match sportivi preferiti.

Ovviamente se stai per cambiare il televisore in salotto e vivi in una famiglia numerosa puoi sempre optare per televisori standard di ultima generazione che permettono di guardare i classici programmi televisivi oltre a partite, film e serie TV.

Attualmente sul mercato i migliori per un uso standard sono i TV da 32 pollici a risoluzione HD Ready, Ultra HD o Full HD. Quindi è vero che è raccomandabile scegliere il televisore in base a ciò che guardi ma è vero anche che il mercato offre soluzioni per tutti i gusti dell’intrattenimento e per far felice tutta la famiglia con un solo ed unico schermo.