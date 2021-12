Basket l'Amatori Savona e la Pallacanestro Vado saranno premiate a Tortona per i successi della stagione 2020/21

Importante riconoscimento per Amatori Pallacanestro Savona e Pallacanestro Vado dal Comitato Regionale Piemonte.





Lunedì 6 dicembre presso il Palasport Uccio Camagna di Tortona le due società verranno premiate per le vittorie nel campionato di serie B femminile con relativa promozione in serie A2 e nell’under 15 Eccellenza maschile nella stagione 2020/2021.





È il terzo titolo conquistato in Piemonte da Pallacanestro Vado dopo quello dell’Under 17 Elite (classe 2008) nel 2016 e quello dell’Under 15 Eccellenza (classe 2003) nel 2018.





Oltre al riconoscimento per il titolo di Campioni del Piemonte la motivazione più gradita ad entrambe le società è:





“Di aver preso parte ai campionati 2020/2021 consentendo, in piena pandemia, di poter organizzare l’attività sportiva regionale”.





Amatori Savona e Pallacanestro Vado, più delle altre volte sono molto onorate per questo riconoscimento proprio perché durante un 2020 terribile per la salute psico-fisica dei loro giovani tesserati, si sono sempre battute, anche nelle sedi istituzionali, per la non interruzione dell’attività nel rispetto della salute e adempiendo alle richieste di legge dei protocolli e della sanificazione.

Quel lavoro importante ha consentito a molti ragazzi di non perdere almeno la socialità sportiva, in aiuto anche alle loro famiglie che ringraziamo ancora per la fiducia accordata.





Oggi il numero dei ragazzi è in costante aumento e sta lentamente ritornando ai livelli pre-pandemici, nonostante il drammatico non utilizzo delle palestre scolastiche sia comunali che provinciali di Savona.





Il risultato sportivo è altrettanto importante anche se per i ragazzi non ha prodotto seconde fasi nazionali che avrebbero meritato.





Ricordiamo che negli ultimi 8 anni prima della pandemia (dal 2012 al 2019) tra Basket Pool 2000 Loano e Pallacanestro Vado sono state disputate 7 finali nazionali, ben 4 negli ultimi 3 anni possibili griffati Pallacanestro Vado:

2012 Vasto, classe 2005/2006, under 17

2013 Civitanova, classe 2006/2007, under 17

2014 Udine, classe 2005/2006, under 19

2017 Bormio, classe 2003/2004, under 14

2017 Vasto, classe 2001/2002, under 16 (bronzo dietro Stella Azzurra e Oxygen Bassano)

2018 Roseto, classe 2003/2004, under 15

2019 Cecina, classe 2004/2005, under 15





Per le ragazze la vittoria del campionato è il frutto della programmazione iniziata nella stagione 2017/2018 con la promozione in serie B, due successive annate di crescita e poi il grande salto in A2 per il mantenimento della quale si lotterà fino all’ultimo minuto.

Il tutto inframezzato da due finali nazionali Under 18 e da due titoli nazionali 3x3 della stessa categoria!





Un grazie a tutte le ragazze e i ragazzi, a tutti gli staff tecnici dal Minibasket al Settore Giovanile di allora e di adesso e a tutti gli sponsor che hanno creduto nella serietà e nel lavoro dei dirigenti.





Un pezzetto degli stendardi celebrativi che verranno appesi negli spogliatoi spetta ad ognuno di loro.