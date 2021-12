Calcio, Albenga. Si spinge sulla linea verde: prima da titolare per Belvedere esordio anche per Schiano di Colella

Oltre ai tre punti e al raggiunto secondo posto in classifica, l'Albenga contro l'Alassio FC ha saputo porre nuovamente il punto esclamativo sul proprio settore giovanile.

I giovani bianconeri si stanno confermando un tassello fondamentale all'interno dell'organico di mister Lupo, come confermano le prestazioni dei gemelli Graziani, convocato in Rappresentativa Under 18 di Serie D e di Jebbar, a segno contro le vespe nella sfida disputata al "Riva" tre giorni fa.

Sugli almanacchi entrano però di diritto due nuovi esordi: quello dal primo minuto di Andrea Belvedere, figlio d'arte classe 2003, e di Simone Schiano di Colella, elemento classe 2004 entrato a gara in corso.