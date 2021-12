Calcio, Eccellenza. Recupero non banale alle 18:00. Genova Calcio e Taggia vogliono riscrivere la propria classifica

E' un pomeriggio da tenere davvero sotto la lente d'ingrandimento all'interno del girone A di Eccellenza.

Alle 18:00 prenderà infatti il via il recupero tra Genova Calcio e Taggia, determinante per stabilire nuovi equilibri sia in vetta alla classifica che nel cuore della graduatoria, la dove è situato il confine tra la zona playoff e la zona playout.

La squadra di Beppe Maisano punta infatti ad ottenere il bottino pieno per scavalcare il Ventimiglia e issarsi al quinto posto in graduatoria agganciando il finale a quota 18.

Vuole ripartire invece il Taggia, il cui gap in vetta è andato ad accorciarsi, complice la debacle in casa dell'Arenzano per 4-1.

A dirigere la partita sarà il signor Tanzella di La Spezia, coadiuvato da Massa di Chiavari e Lazzarotti di Genova.

Livescore su Svsport.it dalle 18:00