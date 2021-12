Calcio, Prima Categoria. Speranza chiamato alla conferma nel derby, Cham: "Felice per questo inizio, ma bisogna migliorare molto"

Tra le sorprese positive di questo inizio di stagione di Prima Categoria c’è sicuramente lo Speranza di Girgenti, i rossoverdi, con une media età da under 23, sono attualmente la quarta forza del girone B, dopo i recenti successi su Sampierdarenese e Fegino. Tra i più brillati c’è sicuramente l’esterno Ebrima Cham, autore di 6 goal fin qui:

“Come prima cosa vorrei ringraziare la società, lo staff e tutti i miei compagni, è stato creato un ambiente molto tranquillo dove poter fare calcio e divertirsi, non è una cosa da sottovalutare dopo così tanto tempo di inattività. L’arrivo del nuovo mister ha portato un diverso modo di giocare, mi trovo perfettamente nell’assetto tattico, riusciamo a giocare un bel calcio facendo in partita quello che proviamo in settimana. Dobbiamo però continuare su questa linea senza abbassare la concentrazione, provando sempre a migliorare e mettendoci sempre giù grinta negli allenamenti. Solo con la giusta “fame” possiamo ottenere dei risultati.”

Domenica il derby contro la Letimbro, sfida sentita da entrambe le dirigenze: “Sarà una partita molto difficile” – prosegue il classe 1998 – “Sarà diversa dalle altre, ma conterà come sempre fare i tre punti. Bisogna stare sul pezzo, soprattutto negli allenamenti, solo così potremmo festeggiare.”