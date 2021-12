Calciomercato. Il nolese Giacomo Piu è un nuovo giocatore della Sanremese, ufficializzato l'ingaggio dell'ex punta del Vado

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni

sportive per la stagione 2021/22 dell’attaccante Giacomo Piu, classe

2002.



Nato a Ceva il 20 luglio 2002 ma cresciuto a Noli, in provincia di

Savona, Piu ha mosso i primi passi nel Vado, poi ha trascorso 6 anni nel settore giovanile del Genoa, arrivando fino all’under 18. Lo scorso anno dal mese di febbraio ha vestito la maglia del Vado con cui ha esordito in serie D. Attualmente svincolato, si è già aggregato al gruppo biancoazzurro e sarà disponibile dal match di domenica con l’Imperia.



L’apertura del calciomercato regala, insomma, subito un nuovo rinforzo “under” a mister Andreoletti nel reparto avanzato: Piu è un centravanti classico, dotato di buon fisico, ma può essere impiegato anche da seconda punta. Avrà la maglia numero 19.



“Sono entusiasta di questa nuova avventura – dichiara Giacomo Piu –

anche se in questo periodo non ho giocato mi sono sempre allenato e sono in buone condizioni. La Sanremese è un’ottima squadra, l’ho sempre seguita dall’inizio del campionato e mi ha colpito la forza della rosa e il fatto che giochi con personalità. Sono stato accolto molto bene dai miei nuovi compagni, il gruppo è sano e si vede. Sono un attaccante centrale, ma posso giocare anche da seconda punta. Sono a disposizione del mister e cercherò di farmi trovare sempre pronto per dare il mio contributo“.