Giudice Sportivo, Serie D. Le sanzioni settimanali due giornate a Baiardi per una gomitata, stop anche per Taddei, Imperato e Filip

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 28/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PERTILE STEFANO (CITTA DI VARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZICHELLA GIOVANNI (HSL DERTHONA)

Per avere ripetutamente abbandonato l'area tecnica, allontanato. ( R A – R AA )

AMMONIZIONE (II INFR)

SOLARI MATTEO (VADO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BAIARDI GIACOMO (R G TICINO)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TADDEI MAX (ASTI)

IMPERATO VITTORIO (HSL DERTHONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FILIP ROBERT CONSTANT (HSL DERTHONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PICONE GIUSEPPE (ASTI)

VERGNANO FILIPPO (ASTI)

VIRDIS FRANCESCO (ASTI)

CARRARA NICOLO (BORGOSESIA CALCIO)

CICCONE LORENZO (CHIERI)

MONTICONE MATTIA NANNI (CITTA DI VARESE)

ADORNI LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

DIALLO MOHAMED CHERIF (HSL DERTHONA)

TISSONE ALESSIO (LAVAGNESE 1919)

RAJA GABRIELE (LIGORNA 1922)

MAZZAFERA FABIO (SALUZZO)

BRONDI FILIPPO MARIA (VADO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAGNALDI FILIPPO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

VENNERI ANDREA (ASTI)

BERNARDI MANUEL (BORGOSESIA CALCIO)

COGHETTO FRANCESCO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GIANOLA GIORGIO (CASALE A.S.D.)

MAMAH KENNETH OBINNA (CITTA DI VARESE)

OTELE NNANGA HERVE MAGLOIR (HSL DERTHONA)

GARBARINO ALESSIO (LIGORNA 1922)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

COSTANTINI NICHOLAS (VADO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARECO LUCAS GABRIEL (BORGOSESIA CALCIO)

RASO ALESSIO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

PEREZ MORENO GUILLERMO (CASALE A.S.D.)

FOSCHIANI GIOVANNI (CITTA DI VARESE)

PIRACCINI LUCA (CITTA DI VARESE)

DI LAURI LUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

MARA NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

CANOVI CRISTIAN (LAVAGNESE 1919)

GOMES DE PINA ALBERTO A (LIGORNA 1922)

GRECO MARIO (SALUZZO)

OREFICE ANTONIO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

ANSELMO ANDREA (VADO

AMMONIZIONE (I INFR)

MARRA EMANUELE (BORGOSESIA CALCIO)

ESPOSITO ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

KACELLARI RICARD (IMPERIA CALCIO SRL)

CRIVELLARO STEFANO (LAVAGNESE 1919)

FONTANA FRANCESCO (R G TICINO)

GONELLA FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)