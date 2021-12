Enduro. Gli Assoluti d'Italia partono da Arma di Taggia, tappe anche a Mallare e Albenga

Assoluti d’Italia, Under12/Senior, MiniEnduro, Major e Trofei delle Regioni. Il 2022 dell’Enduro tricolore si annuncia ricco di appuntamenti.

Il massimo campionato scatterà ad Arma di Taggia (IM) il 5 e 6 marzo per poi spostarsi a Cavaglià (BI) il 10 aprile. Nello stesso mese, il 23 e 24, sarà Colliano (SA) ad ospitare i migliori piloti del panorama nazionale e non solo. Piloti che successivamente saranno impegnati il 29 maggio sulle Prove Speciali di Passignano sul Trasimeno (PG) prima di tornare in Piemonte il 17 luglio. In questa occasione sarà Ceva (CN) la sede di una delle tappe che potrebbero già rivelarsi decisive. Gli Assoluti si chiuderanno a Castiglion Fiorentino (AR), paese natio dell’indimenticato Fabrizio Meoni, il 1° e 2 ottobre.

Nel calendario sono disponibili tutte le date delle altre competizioni: cinque le prove per l’Italiano Under23/Senior e Major, tre per il MiniEnduro.

Per scaricare il calendario completo CLICCA QUI