Calcio, Albenga. Ecco Thomas e Gabriel Graziani al raduno della Rappresentativa Under 18

Nel pomeriggio di ieri 1° dicembre, si è svolto a Montichiari (BS) presso il centro sportivo “Montichiarello”, il previsto raduno dei convocati per la rappresentativa Serie D/Under 18 Area Nord.

Un pomeriggio di allenamento con partita (0-0 il risultato finale) che, tra gli atri, ha visto la partecipazione dei giovani gemelli Thomas e Gabriel Graziani, giocatori della nostra prima squadra.

Il selezionatore mister Giuliano Giannichedda ha schierato, nella formazione iniziale, Thomas come punta centrale, ruolo che che ha coperto per 70 minuti e dove ha ben figurato, cogliendo pure un palo nel secondo tempo con un diagonale dalla sinistra, dopo aver superato il portiere.

Gabriel è stato utilizzato nella seconda frazione di gioco, schierato come play di centrocampo.

In definitiva, una bella esperienza per entrambi e un motivo di orgoglio in più per tutta la società, con l’augurio per entrambi in prossime chiamate.