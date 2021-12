Calcio, Savona. Il ds Chiarlone chiude il mercato dopo gli ultimi colpi: "Era necessario integrare la rosa. Ferme anche le trattative in uscita, a meno che qualcuno non voglia andar via"

Rinforzare in maniera importante una squadra a dicembre non è mai agevole, ma il Savona è riuscito già all'apertura delle liste a concludere tutte le operazioni imbastite nelle scorse settimane.

Un lavoro non indifferente per il direttore sportivo, Cristiano Chiarlone, e tutto il suo staff.







Direttore, è un ulteriore cambio di passo. Sembra vogliate mandare un messaggio anche ai vostri avversari.

“Non è proprio così, la rosa andava integrata a livello numerico, provando a innalzare contemporaneamente la qualità di tutta la rosa.

I giovani rappresentano un punto cardine del nostro progetto, ma non si possono responsabilizzare eccessivamente dei ragazzi del 2006 chiedendogli di vincere il campionato.

Con Mattia Grandoni, Carro e Castagna il nostro mercato può dirsi chiuso”.







La coperta resta corta anche in difesa? C'erano colpi in serbo anche nel reparto arretrato?

“Un paio sì. ma non siamo riusciti a portarli a termine e non ci sentivamo di prendere giocatori giusto per chiudere delle trattative. Stringiamo i denti e aspettiamo i rientri degli infortunati, tenendo conto anche delle caratteristiche e della duttilità di Fonjock”.







Mercato in uscita?

“Non si muove nessuno, a meno che qualche giocatore non voglia andar via. In tal caso lo rimpiazzeremmo con un altro innesto”.