Giudice Sportivo, Eccellenza. Tre giornate a Giacomo Cavallone del Varazze, due per Galluccio, Lembo e Roda

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 28/11/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

FINALE

Per non aver impedito che, al termine del secondo tempo, soggetti riconducibili ad entrambe le società che non risultavano in distinta di gioco, sostassero indebitamente nella zona spogliatoi. Per il fatto che, al termine della gara, mentre le varie componenti rientravano nello spogliatoio, tre ragazzini con la giacca societaria urlavano insulti alla terna; nel mentre, alcuni soggetti adulti che stazionavano accanto a loro senza intervenire, incrementavano le espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti del ddg. Euro 100,00 RAPALLO R.1914 RIVAROLESE Per il comportamento dei propri sostenitori che, in più momenti di tutta la gara, facevano esplodere petardi ed accendevano fumogeni (infrazione rilevata da parte di un AA).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/12/2021

DONOFRIO ANTONIO (FINALE) (infrazione rilevata da parte di un AA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAVALLONE GIACOMO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

In reazione per aver subìto un fallo, colpiva un avversario con un calcio ad una coscia, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RODA SAMUELE (PIETRA LIGURE 1956)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

Al termine della gara, mentre le squadre si accingevano a rientrare negli spogliatoi ed una volta abbandonato il recinto di gioco, si rivolgeva ad un AA con espressioni gravemente irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

TONAZZINI LORENZO (CADIMARE CALCIO)

PASTORINO LEONARDO (CAIRESE)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PORTA CARLO (FINALE)

PATINI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

METALLA ELVIS (PIETRA LIGURE 1956)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

AUDEL THIERRY GERARD (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

OVIAHON KELLY OSARUMWEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PANARELLO PIETRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

TORIELLO FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOGGIANO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARODI FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CAPELLO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CISTARO ARMANDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RUSCA FRANCESCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COTELLESSA GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

TAMBURELLO LUCA (CAIRESE)

JOLY MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MAGGIARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALLARIA FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)

GENOVESE AIDAN DOMENICO (OSPEDALETTI CALCIO)

BALLONE LEONARDO (PIETRA LIGURE 1956)

PASTORINO DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)

TRACANNA ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCOPIETRO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)