Giudice Sportivo, Prima Categoria. Poco da segnalare a ponente, un kiwi acerbo costa la sconfitta al Multedo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 24/11/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA 1 GARA

CERVIA ANDREA (CEPARANA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORACCHIOLI LUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BILLI MICHAEL (CEPARANA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIPPI ALEX (SAN LAZZARO LUNENSE)

SIBII ALEXANDRU (SAN LAZZARO LUNENSE)

AMMONIZIONE (III INFR)

EL OMARI HAMZA (SAN LAZZARO LUNENSE)

GRASSI GIONATA (SAN LAZZARO LUNENSE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSCO NICOLA (CEPARANA CALCIO)

BARBIERI LUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

DIDO DANIELE (SAN LAZZARO LUNENSE)

GARE DEL 27/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CROSTA GIUSEPPE (MASONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 GARE

LAMUEDRA FABIANO (TORRIGLIA 1977)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAMUEDRA FABIANO (TORRIGLIA 1977)

AMMONIZIONE (II INFR)

GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

TULIMIERO MASSIMO (APPARIZIONE FC)

DI GENNARO ALESSANDRO (CORNIGLIANESE 1919)

ALFANO GIUSEPPE (SORI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

LAMUEDRA DANIEL (TORRIGLIA 1977)

Calciatore di riserva in panchina, a seguito di un provvedimento disciplinare, si avvicinava minacciosamente al ddg, rivolgendogli ripetute espressioni ingiuriose e minacciose per circa 1', prima di essere portato via a forza dai propri compagni. Durante lo svolgimento della gara, si posizionava sugli spalti continuando ad insultare ed a minacciare ripetutamente il ddg; durante l'intervallo si poneva davanti allo spogliatoio del ddg, chiedendogli se poteva omettere nel proprio referto i fatti accaduti e, al'ovvio diniego del ddg medesimo,gli rivolgeva espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MESSURI SAMUELE (TORRIGLIA 1977)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CATTANI VALERIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

MAURI MATTEO (TORRIGLIA 1977)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARCIDIACONO ALESSIO (OLIMPIC 1971)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

MONTEFIORI CRISTIANO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

OTTOLINI ANDREA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)

RAIMONDI EDOARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

OBINO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

VENTURELLI STEFANO (CA DE RISSI SG)

HAXHIJA NEXHIP (CORNIGLIANESE 1919)

SORBARA MANUEL (MASONE)

ALBANESE GABRIELE (MIGNANEGO)

PASSAGLIA DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

MATAROZZO MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

TARICCO FEDERICO (SORI)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (II INFR)

COSTANTINO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GUELFI LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

TOVANI SIMONE (CA DE RISSI SG)

BIZZARRI SAMUELE (MIGNANEGO)

GALLUZZO LUCA (MIGNANEGO)

GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO 1930)

CIPRIANI MIRKO (MURA ANGELI)

VARGIU MAURIZIO (OLIMPIC 1971)

ANGELI MANUEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SARUBBI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

BETTALLI NICOLO (SORI) BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GUAZZONI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRIPODI EDOARDO PAOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

ROMEI ALESSIO (CA DE RISSI SG)

ZIGNEGO LUCA (CELLA 1956)

CILIONE DAMIANO (MULTEDO 1930)

GIRONE FRANCESCO (MULTEDO 1930)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (MURA ANGELI)

BIELLO UMBERTO (MURA ANGELI)

ROVANI MATTIA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

TORACCA ANDREA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

COMBERIATI MANUEL (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 28/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 28/11/2021

RICCO LE RONDINI - INTERCOMUNALE BEVERINO

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara è stata sospesa al 6' minuto del 2º t, a causa di un infortunio al ginocchio occorso al ddg, che gli impediva di continuare a svolgere le proprie funzioni;

Considerato che, al momento dell'interruzione, prendendo come punto di riferimento le panchine, la compagine GSD RICCO’ LE RONDINI giocava nella metà campo di sinistra (lato parcheggio) mentre l'APD INTERCOMUALE BEVERINO si trovava alla destra (lato collina) e che la palla era in possesso del portiere del GSD RICCO’ LE RONDINI, il quale si apprestava a eseguire un rinvio dal fondo. P.Q.M.

Dispone:

La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 BOLANESE

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, a più riprese, durante e dopo la gara, rivolgevano dagli spalti insulti e minacce all'indirizzo del ddg.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 3/2022

CERONI FILIPPO (SAMPIERDARENESE)

A fine gara, a causa di un goal annullato per fuorigioco, entrava sul terreno di gioco in modo minaccioso e avvicinandosi al ddg, dapprima gli rivolgeva espressioni irriguardose, imprecando, quindi lo spintonava, toccandolo all'altezza del collo con il braccio sinistro sullo stesso, procurandogli un lieve dolore e 41/20 rivolgendogli ripetute minacce. Si allontanava volontariamente, grazie all'intervento del proprio capitano e dell'allenatore.

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIAPPINI MARCO (CEPARANA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMBROSINI GHERARARDO (CASTELNOVESE)

CAMPUS LUCA (PRA F.C.)

RAGANINI PAOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SASSU PAOLO (ATLETICO ARGENTINA)

CERVIA ANDREA (CEPARANA CALCIO)

DANOVARO CARLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRUZZETTI GUIDO (BORGHETTO 1968)

OGGIANO ALESSANDRO (RIESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASCARDI CESARE (AREA CALCIO ANDORA)

MARCHELLI DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHI LUCA (MAROLACQUASANTA)

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORESTI FABIO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)

ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

BAGNATO NICOLO (PIEVE LIGURE)

NARDO EDOARDO (PIEVE LIGURE)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

POGGI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

CARPITA ALBERTO (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

GRECO ALESSANDRO (ALTARESE)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

FEDERICI MANUEL (CEPARANA CALCIO)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)

GOLDONI ANDREA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

SALVATORI ENRICO (CAPERANESE 2015)

MANTI TOMMASO (CARCARESE)

ZIZZINI MARCO (CARCARESE)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

BEGGIATO PIETRO (CEPARANA CALCIO)

GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)

FORNARA LORENZO (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

CARCIONE ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

PLATANIA LUCA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

LONGO ETTORE (ONEGLIA CALCIO)

SANSONE MARIO (PRA F.C.)

ANGOTTI ALESSANDRO (PRATO 2013)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CAPPELLI MATTEO (RIESE)

MECAJ ARDIT (RIESE)

SADIK MARWANE (RIESE)

SAVONA SIMONE (RIESE)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

BROLIS MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

STEFANINI ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)

BARBIERI LUCA (SAN LAZZARO LUNENSE)

BELLANTONE GIOVANNI (SAN LAZZARO LUNENSE)

DIDO DANIELE (SAN LAZZARO LUNENSE)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

ARLANDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

URUCI RIGERS (ALTARESE)

LEO OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

CRESPI ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

DAGOSTINO SIMONE (ATLETICO ARGENTINA)

PALMIERI LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)

BENMOUMEN SOUHAIL (BOLANESE)

CHILOSI MARIO (BOLANESE)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

EL ALLALI TAHA (BORGHETTO 1968)

DI SIMONE FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GALEOTTI RICCARDO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ARBOCO ETTORE (CAPERANESE 2015)

MARTINO DANIELE (CAPERANESE 2015)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

SABA MATTEO (CARLIN S BOYS)

BIFANI ELIA (CASTELNOVESE)

PARMA FRANCESCO (CASTELNOVESE)

BALITO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)

BRAVI LUCA (CEPARANA CALCIO)

TRUFFELLO ALESSIO (CEPARANA CALCIO)

CASANOVA ELIO (FEGINO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

KADRIJA ATDHE (MALLARE)

SIRI MATTEO (MALLARE)

MAROZZI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

ARMELLINO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)

TESTONI ALESSIO (MILLESIMO CALCIO)

DI VIA YURI (NUOVA OREGINA S.R.L.)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

DORIA LORENZO (PIEVE LIGURE)

MARAGLIANO MATTEO (PIEVE LIGURE)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

CARVELLI ANDREA (PRA F.C.)

GATTO CHRISTIAN (PRA F.C.)

LAROSA SAMUELE (PRA F.C.)

VACCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

INSOLITO LORENZO (PRO SAVONA CALCIO)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

INTILI LEONARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GUZZO FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SIGONA PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)

IMMORDINO ENGEL BRYAN (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

GIORGI DAVIDE (SANTERENZINA)

TICOZZI UMBERTO (SANTERENZINA)

VINCHESI ALESSANDRO (SANTERENZINA)

BRONDO FABIO (VADESE CALCIO 2018)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

GARE DEL 30/11/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/11/2021

BARGAGLI SAN SIRO - MULTEDO 1930 Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Preso atto che il ddg riporta in esso che, al 9' minuto del secondo tempo, in seguito all'ammonizione dell’allenatore della società MULTEDO 1930, i sostenitori di detta società, identificati mediante i colori sociali dagli abiti indossati che chiaramente riconducevano al sodalizio, scagliavano un kiwi acerbo dal peso di di 100g contro di lui, colpendolo all'altezza del polpaccio;

Rilevato, sempre dal referto arbitrale, che l'impatto di tale corpo contundente causava al ddg un forte e ripetuto dolore nella zona del gastrocnemio e che, pertanto, egli era, dunque, impossibilitato nella prosecuzione della direzione della gara in quanto le condizioni fisiche non gli consentivano di continuare a dirigere l'incontro, a causa del predetto lancinante dolore;

Considerato che, in relazione a quanto precede, il ddg, sospendeva definitivamente la gara, dandone notizia ai capitani delle due compagini, quando il risultato era sul punteggio di 1-0 per la società MULTEDO 1930;

Preso atto della circostanza, sempre riferita dal ddg nel proprio referto, che, al rientro negli spogliatoi, anche i dirigenti della società MULTEDO 1930, riconoscevano l'appartenenza dei suddetti sostenitori, nel novero di quelli propri;

Rilevato che, nella serata del giorno della disputa della gara in questione, il ddg si recava presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova - U.O. Ortopedia e Traumatologia d'urgenza, dove gli veniva riscontrata una contusione del ginocchio sinistro, con minimo edema e con l'emissione di una prognosi di gg. 3, salvo complicazioni;

Ritenuto, in base a quanto precede, dover attribuire la responsabilità dei fatti accaduti alla società MULTEDO 1930;

Visto l'art. 10, comma 1 del CGS;

P.Q.M.

Dispone:

Di infliggere alla Società MULTEDO 1930 la sconfitta per 3-0, nella gara in questione, oltre all'obbligo della disputa di n. 1 giornata di gara a porte chiuse ed all'ammenda di Euro 100 (sanzione attenuata a motivo dell'aver ammesso l'appartenenza dei sostenitori che con il loro comportamento hanno causato la sospensione della gara, nel novero di quelli propri). Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

MULTEDO 1930 1 gara

Vedi delibera Giudice Sportivo.

AMMENDA Euro 100,00 MULTEDO 1930 Vedi delibera Giudice Sportivo.

ALLENATORI AMMONIZIONE (III INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)