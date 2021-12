Giudice Sportivo, Promozione: tre turni a Matteo Truisi del Camporosso, il Serra Riccò perde Monticone per due partite

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 28/11/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI AMMONIZIONE (II INFR)

CURRI SALVATORE (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERRUTI FULVIO (VELOCE 1910)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/12/2021

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONANNO MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIROPI LUCA (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TRUISI MATTEO (CAMPOROSSO)

A palla distante colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTICONE ANDREA (SERRA RICCO 1971) (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROVERI NICOLO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

GALLO FABIO (BRAGNO)

BACIGALUPO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

FAZIO MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)

MOUSSAVI SEYED NADER (FOLLO SAN MARTINO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

ZUCCA MARCO (SERRA RICCO 1971)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

DELL AMICO MATTEO DORANDO (VALDIVARA 5 TERRE)

MANFREDI GABRIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

NEGRO LORENZO (BRAGNO)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GUARCO SIMONE (LEGINO 1910)

GIACOPETTI MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

BARATTA GABRIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

RAVERA PIETRO (BORZOLI)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

COZZOLINO MATTEO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

USSI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DOMINICI ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

MURTAS ANDREA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

CANTONI LEONARDO (MAGRA AZZURRI)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

PIAZZAI GABRIELE (SOCCER BORGHETTO)

PETROCCHI LEONARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

GIGUET MARCO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSATI LUCA (BORZOLI)

BURLANDO TOMMASO (CELLE RIVIERA CALCIO)

GERINI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RICOTTA GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DOMENICHELLI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)

CROSETTI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MARIOTTI NEIL GIOVANNI (FORZA E CORAGGIO)

BORTOLINI GIOVANNI (GOLFO DIANESE 1923)

FRANCO ROBERTO (GOLFO DIANESE 1923)

GASHI FABIAN (GOLFO DIANESE 1923)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

CABRAS MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

PEDETTA LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

ATZENI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

MACCHIONI ROBERTO (MAGRA AZZURRI)

REBECCHI DAVIDE (MARASSI 1965)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)

AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

ILARDO GIACOMO (SERRA RICCO 1971)

VIVALDI LUCA (VALDIVARA 5 TERRE)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

CAMARA MAMADY (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LAGANARO GIACOMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)