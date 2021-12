Via libera al Masterplan Bike Destination Andora e Val Merula, Demichelis e Simonetta: “L’obbiettivo è intercettare il turismo legato alla mtb”

La Giunta comunale di Andora ha dato il via libera al finanziamento del Masterplan Bike Destination Andora e Val Merula in co-organizzazione con l'Associazione Albergatori di Andora. L’Amministrazione Demichelis finanzierà la mappatura dei sentieri, trail e dei servizi al fine di realizzare un progetto di promozione mirata, identitaria, da presentare anche sulle principali piattaforme di sharing experience. Andora sta lavorando al potenziamento di servizi su 4 anelli, dalla lunghezza media di 15 chilometri ciascuno. L’interna rete sentieristica del comune offre più di 150 chilometri di percorsi adatti a mtb, trekking e cavallo, di caratteristiche e pendenze diverse. Ci sono anelli percorribili da tutti e fondi con difficoltà diversificate e spettacolari sentieri da downhill ovvero discesa rapida.

“Quello approvato è il primo step del Masterplan di destinazione, comunicazione e formazione bike hotel che l’Associazione Albergatori di Andora vorrebbe completare nel 2022 – hanno dichiarato il sindaco Mauro Demichelis e il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta – I nostri sentieri sono già conosciuti ed apprezzati da moltissimi campioni, squadre nazionali e internazionali che li prediligono per gli allenamenti sia per la tecnicità dei percorsi che per il clima mite che caratterizza anche i mesi più freddi. Ora si vuole intercettare il turismo legato alla mtb, facendoci conoscere a pubblici mirati visto che abbiamo sentieri ideali anche per gli amatori e per le famiglie. Il masterplan prevede il sopraluogo di un team di professionisti Dolomeet Outdoor and Tourism lab che analizzerà le caratteristiche, i punti di forza e quelli da implementare della rete, in modo da sfruttare tutte le opportunità che il mondo bike offre. La ditta realizzerà una progettazione strategica dell'area bike, con l'obiettivo di categorizzare, assemblare e suddividere le varie proposte a seconda del target, definendo proposte bike per le famiglie, ebiker e enduro”.

Gli esperti realizzeranno un masterplan pluriennale di sviluppo dell’area bike. Una seconda fase prevedrà inserimento dei contenuti strutturati sulle principali piattaforme di sharing exsperience, la definizione di un piano fiere ed eventi a cui partecipare per promuovere il prodotto bike e non ultima la formazione e certificazione delle strutture turistiche ricettive.

“Il sostegno concreto avuto dall’Amministrazione è importante e rende possibile un percorso imprenditoriale serio e con ottime prospettive - ha dichiarato Pietro Galleano, presidente dell’Associazione Albergatori di Andora - Alcune strutture ricettive hanno già fatto investimenti per accogliere i biker, altri vorrebbero farli sotto la guida di esperti per offrire i pacchetti e servizi più giusti. Una volta preparate le strutture, bisogna potenziare e far conoscere il nostro brand, catturare e veicolare le positive recensioni che abbiamo sempre avuto. Abbiamo scelto Dolomeet perché hanno un’esperienza lunghissima nel settore, prima in Trentino dove ha creato prodotti innovativi e progetti di crescita territoriale legati alle stagioni. Hanno accetta la sfida di creare un prodotto alternativo e che si affianchi alla classica stagione balneare, colpiti dalle potenzialità espressa dalla nostra Liguria che a pochi chilometri dalla costa può offrire panorami così diversi”.