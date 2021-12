Millesimo, un nuovo complesso sportivo polifunzionale in piazza Pertini: sabato 4 dicembre il taglio del nastro

Millesimo inaugura il nuovo palasport di piazza Pertini. “A distanza di due anni e mezzo dal mio insediamento come Sindaco di Millesimo, sono orgoglioso di portare a termine l'ennesimo tassello a beneficio della nostra comunità: sabato 4 dicembre 2021 alle ore 16:00 sarà inaugurato il nuovissimo complesso sportivo polifunzionale situato in piazza Pertini” commenta il sindaco Aldo Picalli.

“Un'opera che ci ha visti impegnati sin dall'inizio del nostro mandato, la cui valenza sociale è stata riconosciuta anche dalla recente sentenza del TAR della Liguria. Una promessa fatta in campagna elettorale che oggi manteniamo, finalmente Millesimo avrà un nuovo spazio aggregativo e all'avanguardia per i nostri ragazzi che vorranno fare sport e una struttura utilizzabile anche in casi di gravi emergenze come già accaduto durante la campagna vaccinale” conclude il primo cittadino.

Aggiunge l’assessore allo Sport Roberto Scarzella: “Il nostro paese momentaneamente era sprovvisto di strutture idonee per lo svolgimento delle numerose attività sportive presenti sul territorio che fino ad oggi si sono alternate all’interno della palestra delle scuole con inevitabili difficoltà. La realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente darà finalmente la possibilità ai bambini millesimesi di poter crescere sportivamente potendo scegliere la pratica sportiva più affine alle proprie preferenze senza dovervi rinunciare perché presenti solo nei paesi limitrofi o ancora più lontano”.

“In questo periodo di pandemia e contestuale inattività, abbiamo mantenuto costanti contatti con le associazioni sportive e ora auspichiamo che la disponibilità di un vero e proprio palazzetto dello sport possa dal loro nuovi stimoli e ambizioni. Con l’auspicio che tale scelta possa portare il maggior numero possibile di associazioni sportive nel nostro comune, concludo dicendo che abbiamo intrapreso questa scelta coraggiosa con caparbietà e tenacia ben consapevoli del supporto e della condivisione dei nostri cittadini” conclude l’assessore Scarzella.