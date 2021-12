Calcio, Ceriale. Ecco le nuove divise. I colori storici e il bastione al centro del progetto grafico

Di solito le nuove divise di gioco vengono presentate nel corso dell'estate, ma il Ceriale ha deciso con l'arrivo dell'anno nuovo di varare le nuove divise da gioco, sia per i portieri che per i giocatori di movimento

- si legge nella nota del club - ha lavorato congiuntamente con il Podio Sport customizzando ogni dettaglio delle mute che vengono quindi proposte in due modelli differenti: il primo, bianco e royal, vuole celebrare la maglia storica del Ceriale Calcio riprendendone i colori e le strisce verticali. La seconda, gialla, mostra invece una riproduzione stilizzata del bastione – simbolo della nostra cittadina – ed una scritta dietro al collo in dialetto ligure: “Seiò not for all” motto diventato famoso negli anni ’90.

L’intento è quello di celebrare il forte legame con il nostro territorio e l’amore verso la nostra cittadina e ci piace l’idea che i calciatori del nostro sodalizio possano portare nei campi della Liguria un po’ di Ceriale.

Nei prossimi mesi e nelle prossime stagioni sportive andremo a sostituire le divise di tutto il settore giovanile con questa nuova veste grafica, omologando la nostra immagine e adattando solo gli sponsor che decideranno di sostenerci.

Anche con le divise dei portieri abbiamo deciso di essere stravaganti, proponendo una fantasia differente per ogni leva.

Congiuntamente a questo progetto verrà lanciata una felpa celebrativa di Ceriale, anche questa con una grafica 100% personalizzata, che sarà messa in vendita ed acquistabile da tutti gli interessati".