Calciomercato. Arrivano gli innesti per il Borgio Verezzi. Per la porta c'è l'ex Vado Bracco, fatta anche per Decia e Pollero

Erano attesi per l'apertura delle liste i rinforzi per ampliare l'organico del Borgio Verezzi e il club rossoblu non si è fatto trovare impreparato.

Ieri sera il direttore generale Fabrizio Tuninetti ha infatti posato con i due centrampisti ex Finale, Michelangelo Pollero e Matteo Decia, rispettivamente classe 2000 e 1999.

Accordo trovato anche con Filippo Bracco, borgese doc, portiere proveniente dal Vado.

Il Borgio Verezzi ha ringraziato entrambe le società per la collaborazione durante le operazioni di trasferimento.