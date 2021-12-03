Giudice Sportivo, Seconda Categoria B e C: due turni a Darboe, uno a Marengo, Alleteo, Gualerzi e Vanoli

GARE DEL CAMPIONATO
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 21/11/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/11/2021 CISANO - QUILIANO&VALLEGGIA
Errata Corrige: a correzione delle sanzioni comminate con CU n. 35 per la gara in epigrafe si emettono lenuove sanzioni che sostituiscono le precedenti: Di Bartolo Enea (Quiliano Valleggia) 1 giornata di squalifica per doppia ammonizione (sanzione già scontata); Massa Marcello (Quiliano Valleggia) ammonito.
GARE DEL 27/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
PERA NICOLO (CARCARESE)
GALLI ALESSANDRO (SANTA CECILIA)
PELLEGRINI ANDREA (SANTA CECILIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BAJRAMI KADIR (CARCARESE)
GARE DEL 28/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CORDIALE FABIO (BORGIO VEREZZI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DARBOE LAMIN (YEPP ALBENGA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARENGO MICHELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
ALLETEO FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GUALERZI GABRIELE (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
VANOLI LUCA (ALBISSOLE 1909)
AMMONIZIONE (III INFR)
ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZIù9
MUSCIO STEFANO (CISANO)
ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
ABBALDO LORIS (PALLARE CALCIO)
GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)
CIBRARIO LUCA (SAN FRANCESCO LOANO)
MANDRACCIA GABRIELE (SAN FRANCESCO LOANO)
VANOLI LEONARDO (SASSELLO)
JALLOW SULAYMAN (YEPP ALBENGA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ANTONELLI MATTEO (BORGIO VEREZZI)
MORELLI GIOVANNI (BORGIO VEREZZI)
STEGARU RAZVAN IONUT (BORGIO VEREZZI)
MAGLIANO ANDREA (CISANO)
MANTERO ANDREA (CISANO)
MORANDO AMATORE (PALLARE CALCIO)
PERRONE ALESSIO (PALLARE CALCIO)
ALVARADO CACEIDO JEAN PIERRE (QUILIANO&VALLEGGIA)
BIANCHIN NICOLO (ROCCHETTESE)
PAGANELLI MARCO (ROCCHETTESE)
VENEZIANO GIUSEPPE (ROCCHETTESE)
ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)
ROSSIGNOLO FRANCO (SAN FRANCESCO LOANO)
RAINERI DAVIDE (SASSELLO)
EPISCOPO MATTEO (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CALCAGNO STEFANO (ALBISSOLE 1909)
ZUCCA ANDREA (ALBISSOLE 1909)
BERTOZZI FILIPPO (BORGIO VEREZZI)
CHAHMI AISSAM (CENGIO)
CHAHMI TARIK (CENGIO)
MUNI ALESSANDRO (CISANO)
RIZZI SERGIO (CISANO)
MONTICELLI IVAN (DEGO CALCIO)
USAI MATTEO (DEGO CALCIO)
MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)
ODELLA MARCO (MURIALDO)
YUPANQUI VILLANUEV
JORGE EDUARDO (NOLESE R.G. 1946 2001)
CICCAGLIONI MATTEO (PLODIO 1997)
CIRRONIS DAVIDE (PLODIO 1997)
DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)
FERRARO ELIA (PLODIO 1997)
ROSSI GIACOMO (PLODIO 1997)
NACCARATO GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)
GIAMELLO GIANLUCA (ROCCHETTESE)
BOTTO ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
TAKAM FONKOU FABRICE (YEPP ALBENGA)