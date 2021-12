Giudice Sportivo, Seconda Categoria B e C: due turni a Darboe, uno a Marengo, Alleteo, Gualerzi e Vanoli

Errata Corrige: a correzione delle sanzioni comminate con CU n. 35 per la gara in epigrafe si emettono lenuove sanzioni che sostituiscono le precedenti: Di Bartolo Enea (Quiliano Valleggia) 1 giornata di squalifica per doppia ammonizione (sanzione già scontata); Massa Marcello (Quiliano Valleggia) ammonito.