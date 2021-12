Quali sono i vantaggi dello streaming di calcio con una VPN?

Se sei un appassionato di calcio, poche cose possono essere paragonate a passare una serata davanti alla tua TV guardando la tua partita preferita sgranocchiando qualche snack. Allo stesso modo, sai quanto sia frustrante non poter guardare le partite solo perché sei in viaggio.

Perché hai bisogno di una VPN per il live streaming calcio?

Il problema principale per quanto riguarda il calcio streaming è che è un settore altamente regolamentato e soggetto a restrizioni sul diritto d'autore.

Se un torneo non è disponibile nel tuo paese, significa che il detentore del copyright non ha stipulato un accordo con nessuna delle tue emittenti locali. Ecco questo è proprio il momento in cui avrai bisogno di utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per eliminare la restrizione.

Come può una VPN sbloccare il calcio in streaming?

Gli abbonamenti alla TV via cavo online ti consentono di accedere a un impressionante mix di siti streaming calcio italiani, europei e internazionali.

La cattiva notizia è che non ci puoi accedere al di fuori del paese in cui lo hai acquistato. Quindi, se ti trovi all’estero per un viaggio di lavoro, ad esempio, non potrai goderti la tua tanto attesa partita.

Una VPN ti consente di fingere di essere nel paese in cui lo streaming è consentito. Potrai accedere a questi e molti altri servizi di streaming sportivo a prescindere da dove ti trovi fisicamente.

È legale utilizzare una VPN per una diretta streaming calcio?

Lo streaming VPN di per sé è perfettamente legale nella maggior parte dei paesi. Tuttavia, la trasmissione di eventi ufficiali bloccati nella tua regione è ancora una violazione del diritto d'autore, che può comportare una pesante multa nella maggior parte dei paesi dell'UE.

Per questo, hai bisogno di una VPN affidabile e sicura per i migliori siti streaming calcio al fine di mantenere privata la tua attività online.

Come scegliere una VPN per lo streaming calcio live?

La prima cosa a cui prestare attenzione durante la scelta di una servizio di VPN sono le sue politiche sulla privacy, vale a dire la registrazione delle attività effettuate online.

Le VPN affidabili si attengono a una politica di zero log, il che significa che non monitorano le tue attività di navigazione né memorizzano i relativi metadati.

I registri di connessione possono essere potenzialmente utilizzati contro di te se gli squali del copyright costringono il tuo fornitore VPN a consegnare i dati del tuo account. Il che ci porta al prossimo punto critico: come un provider VPN protegge i suoi utenti da ordini del tribunale e troll del copyright.

Molte aziende cambiano le loro giurisdizioni basandosi in luoghi più rispettosi della privacy degli utenti come Romania, Ungheria, Seychelles, Hong Kong o Panama. All’interno di questi Paesi non possono essere obbligate a divulgare i dati dei clienti.

Alcune aziende, inoltre, non tengono alcun registro. In questo modo, se un fornitore di VPN è costretto a cooperare con le forze dell'ordine, non avrà nulla da condividere con le autorità.

Il prossimo passo è la sicurezza per garantire che la VPN non perda i tuoi dati privati. Cerca un provider che offra un ottimo livello di crittografia, in genere AES a 256 bit completa di protezione da perdite DNS e kill switch.

Per lo streaming calcio delle partite in diretta hai necessariamente bisogno di elevate velocità per evitare continui blocchi e caricamenti che potrebbe trasformare l'intera esperienza in una tortura infinita.

Le aziende affermate con un'ampia copertura di server tendono a offrire velocità superiori. Inoltre, considera che alcuni provider offrono dei server appositamente pensati e ottimizzati per lo streaming video.