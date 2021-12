Calcio, Ligorna. Monteforte e i suoi faranno visita al Sestri Levante: "Le squadre liguri sono tutte competitive"

Oggi anticipo di Serie D per il Ligorna, nonché terzo derby ligure della stagione. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Vado e la vittoria in casa contro l’Imperia gli uomini di Mister Monteforte andranno a far visita al Sestri Levante allo Stadio Sivori. Biancoblù reduci dalla rotonda vittoria contro l’RG Ticino, Corsari dalla sconfitta in trasferta contro il Bra.





Questo il commento di Mister Monteforte sul momento della squadra: «Era importante, volevamo fortemente fare questi tre punti. Era andata male la domenica prima e così ci siamo riscattati bene. Partita tosta contro il Ticino e bella festa con i ragazzini. Una bella cosa e un bell’epilogo».





Qui un’analisi sugli avversari: «Contro il Sestri Levante sarà una partita delicata. Abbiamo voglia di fare più punti in trasferta, quello che ci è mancato fino ad adesso. Grande stima di Vincenzo Cammaroto, farà una carriera importante. Ragazzo intelligente, grande esperienza da calciatore, fa giocare bene la squadra e c’è grande rispetto per il suo lavoro e per i ragazzi. Avremmo avuto comunque rispetto perché in questa categoria è difficilissimo approcciare partite senza. Il Sestri Levante è una squadra che fa un gioco propositivo e si vuole salvare attraverso questo».





Qui, infine, un’analisi sulle liguri di Serie D: «Sono tutte competitive le squadre liguri, con la Sanremese che farà comunque un campionato diverso rispetto alle altre, credo. Sono squadre ben attrezzate, agguerrite e ben allenate. Nella nostra Liguria siamo squadre difficili da incontrare per tutti».