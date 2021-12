Calcio, Seconda Categoria. Sabato con doppio anticipo: Cengio - Carcarese B e Spotornese - Borgio Verezzi

Andando in ordine alfabetico, partendo quindi dal girone B , spicca la sfida delle 21:00 in programma al Ruffinengo , tra la capolista Spotornese e il Borgio Verezzi.

Un passaggio importante per entrambe le squadre, dato che la prima della classe cerca ulteriori conferme contro una delle squadre più competitive del torneo; gli ospiti invece non possono permettersi ulteriori passi falsi per rimanere agganciati al treno di testa.

Nel girone C , alle 16:00, fischio d'inizio invece per Cengio - Carcarese B .

I granata cercano nuovo slancio in graduatoria, puntando a un successo che manca da metà novembre. Occasione però da non perdere nemmeno per gli ospiti che, ottenendo l'intera posta in palio, balzerebbero per una notte al terzo posto in solitaria.