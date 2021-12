Lo sviluppo dello stadio Merlo è uno dei punti cardine della politica del Ceriale.

Dopo l'installazione del nuovo campo in sintetico, altri piccoli dettagli sono in via di rifinitura.

L'ultimo ha coinvolto la zona di accesso agli spogliatoi e alla zona lavanderia, con l'installazione di una nuova copertura.

Un'opera autofinanziata dal club utile per un miglior impatto estetico e per riparare dalle intemperie l'area sottostante la tribuna.