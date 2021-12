Rugby: Savona a riposo, in Serie C c'è il recupero tra Spezia e Union Riviera

La prima domenica di dicembre riserva alcuni interessanti confronti. In Serie A, intanto, la Pro Recco ritorna a giocare allo stadio Carlini/Bollesan di Genova per ricevere I Centurioni, formazione della provincia di Brescia, tra le Società emergenti. Confronto tutto da seguire dunque, come quello che il CUS Genova disputerà, invece, a Segrate con il rampante ASR Milano. Domenica al campo Marco Calcagno di Cogoleto si svolgeranno ben tre confronti, iniziando dalle ore 10,00 con gli Under 17, proseguendo con un’altro test di questo interessante Campionato giovanile, e concludendo nel pomeriggio con la sfida di Serie C fra lo Spezia e l’Union Riviera. Fra sabato e domenica, quindi, quasi tutte le categorie del rugby regionale saranno in campo.

SERIE A (VI GIORNATA/ANDATA) Domenica ore 14,30

Tossini Recco – Promotica I Centurioni (stadio Carlini – Bollesan/ Genova arb. Lorenzo Imbriaco di Bologna)

Parabiago – ITINERA CUS Torino

ASR Milano – CUS Genova (prof. G.B. Curioni/Segrate/MI arb. Matteo Bertocchi di Cagliari)

TK GROUP VII Torino – Biella

Amatori Alghero in sosta

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 24, Biella 19, Parabiago 18, Milano 14, I Centurioni 11, CUS Genova 6, Alghero e VII Torino 4, Pro Recco punti 0.

SERIE C GIR.LIGURE/QUALIF. (RECUPERO) domenica ore 14,30

R.C. Spezia – Union Riviera (Marco Calcagno/Cogoleto arb. Kamili)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 14, Savona 13, R.C. Spezia (*) 6, Union Riviera (*) 5, Province dell’Ovest 4,





UNDER 19 GIR.LIGURE/QUALIF. (recupero )

Amatori Genova – CUS Genova (mercoledi 15/12/21 ore 18,30 Stadio Carlini/Bollesan/Genova)

CLASSIFICA: CUS Genova (*) punti 9, Amatori Genova 6, Pro Recco (*) 0.

(*) = gare in meno





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIF. (RECUPERO) domenica 10,00

Amatori Genova – Pro Recco (MarcoCalcagno/Cogoleto arb.Zaami )

R.C.Spezia – Union Riviera (MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Anselmi)

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 21, Savona 20, Amatori Genova (*) 15, CUS Genova (*) 7, Pro Recco (**) 5, Union Riviera (**) 0, RC Spezia (**) - 4.

(*) = gare in meno







UNDER 15 (VII GIORNATA) sabato ore 15,00

Province dell’Ovest - Amatori Genova (Marco Calcagno/Cogoleto arb. Costa)

Savona – CUS Genova – Pro Recco (Fontanassa/SV arb. Cassinelli,Poggi)





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA/UNDER 13 (SABATO 14,30)

Ad Imperia campo Pino Valle/Baitè con Imperia, Savona, Sanremo, Province dell’Ovest, CFFS Vespe Cogoleto.





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA/UNDER 13 (DOMENICA 9,30)

A Genova st. Carlini/Bollesan con CUS Genova, Amatori Genova, Pro Recco e Superba Genova.