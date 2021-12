Massimo & Stanislao Parrucchieri festeggiano 30 anni di attività ad Albenga

Tanti auguri a Massimo & Stanislao Parrucchieri ad Albenga che il 10 dicembre festeggiano 30 anni di attività.

“Sono esattamente 3 decenni che lavoriamo insieme. Per festeggiare questo importante anniversario, venerdì 10 dicembre verso sera offriremo un aperitivo a tutti i clienti che verranno a trovarci nel nostro salone in viale Pontelungo”, commentano Massimo e Stanislao.

30 anni in cui, tra forbici e spazzole sono passati e passano tuttora, tanto entusiasmo e lavoro appassionato: “Soprattutto per le donne – spiega Massimo - il loro desiderio è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle, sempre in ordine e noi le accontentiamo, grazie anche alla formazione continua. Nel settore della bellezza le novità, sia per quanto riguarda il taglio, che per i prodotti e le metodologie, sono molto importanti, e per questo abbiamo un approccio innovativo e dedichiamo tempo e risorse ai corsi di aggiornamento”.

Nel salone di Massimo & Stanislao Parrucchieri ad Albenga l’attenzione alla qualità del capello è massima. Non solo taglio, piega e colore quindi, qui regna sovrana la cura: “Noi abbiamo sposato una filosofia per cui preferiamo la naturalezza – sottolinea Stanislao - quindi ci affidiamo a tecniche il più possibile ecologiche che non aggrediscono il capello, ma lo ‘coccolano’: vere e proprie cure ristrutturanti e ricostituenti da effettuarsi sia in salone che a casa”.

Massimo e Stanislao sono hair stylist moderni, sempre molto aggiornati sulle ultime tendenze, ma non solo: ascoltano i bisogni delle clienti, le consigliano anche in base alla qualità del capello e alla forma del viso e insieme decidono il taglio, il colore e la piega.

Nel salone di Massimo & Stanislao Parrucchieri anche la sicurezza igienica è ai massimi livelli: oltre alle normali procedure di pulizia e sanificazione, disinfettano e imbustano singolarmente ogni spazzola.

“Promuoviamo uno stile pratico – concludono - da gestire con facilità anche a casa e cerchiamo di mantenere una qualità molto alta con prezzi accessibili, perché la bellezza deve essere alla portata di tutti e tutte”.

Ancora tanti auguri per questi 30 anni di soddisfazioni.

Il salone di Massimo & Stanislao Parrucchieri è ad Albenga, in viale Pontelungo 31. Telefono: 0182 51958.